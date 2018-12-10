Почему Архангельск выступил против московского мусора

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Ярослав Чингаев / для Ведомостей

В прошлые выходные многотысячные мусорные митинги добрались до Архангельской области. А в минувшую среду мусорная тема оказалась уже у президента. Заговорили об отставке губернатора Игоря Орлова, которая если и случится, то проблему быстро не решит. Стачек в регионе пока не было, но и они не за горами, если область превратится в полигон для столичных (и не только) отходов.

На улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков области вышло 30 000 человек. Это очень много. 30 000 человек для Архангельской области – это как 700 000 для Москвы. В конце 2011 г. на Болотную площадь и пр-т Сахарова вышли, по разным оценкам, от 50 000 до 100 000 участников, что привело к последней медведевской политреформе, включавшей среди прочего возвращение прямых выборов губернаторов, аукнувшихся Кремлю в сентябре 2018 г.

Давным-давно, когда я был молодым сенатором и на политическом горизонте еще не было Сирии, США в государственной риторике были партнером, а не врагом, в Архангельской области, которую я представлял тогда в Совете Федерации, как мантру любили произносить фразу о трех точках роста региона: Северодвинске с его гособоронзаказом, лесе, на котором веками стоит Поморье, и Арктике, воротами в которую является Архангельск.

Прошло семь лет. Сенатором я быть перестал, а в стране тем временем открыли новую нефть – мусор. Именно мусор и его производные – свалки – и были объявлены вдруг новой точкой роста Русского Севера.

Мусорный бизнес во всем мире – это очень крупная, капиталоемкая и высокоприбыльная отрасль экономики. Ежегодный прирост количества твердых коммунальных отходов (ТКО) в индустриально развитых странах сегодня составляет не менее 3%, а в некоторых странах – до 10%. Ясно, что замедлить рост объемов мусора не получится, он растет вместе с ростом экономик.