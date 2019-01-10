От редакции
Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: Переговоры под давлением

Переговоры на нервной почве

Взятый Токио темп подготовки к встрече Путина и Абэ по Курилам и мирному договору нервирует Москву
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Подготовка к январской встрече Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, который рассчитывает на ускорение в 2019 г. процесса урегулирования территориального спора и подписания мирного договора, идет слишком нервно, чтобы оправдать надежды Абэ на прорыв в переговорах. Москва недовольна информационным прессингом со стороны Токио в отсутствие гарантий неразмещения на Курильских островах американской базы в случае их передачи Японии.

Ускорить переговоры о подписании мирного договора на основе Совместной декларации 1956 г. Путин и Абэ договорились в ноябре 2018 г. в Сингапуре. Согласно декларации передача двух из четырех островов, Шикотана и необитаемой гряды Хабомаи, возможна после подписания мирного договора. Япония же традиционно настаивала на обратном порядке урегулирования. Ноябрьская встреча была воспринята как крайне удачная, но информационная подготовка к январской шла настолько активно, что была воспринята в Москве как попытка «навязать другой стороне собственный сценарий урегулирования», в результате на этой неделе посол Японии в России был вызван в МИД для разъяснений.

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Комментарии
Ostanton71
04:03 11.01.2019
«Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!»
00
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