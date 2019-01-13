Как Luxoft доросла до $2 млрд
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Еще одно очко в пользу российских программистов: на прошлой неделе стало известно, что офшорный разработчик софта Luxoft будет продан американской DXC Technologies почти за $2 млрд. В 2013 г. Luxoft при выходе на Нью-Йоркскую фондовую биржу была оценена в $556 млн, когда покупатели заплатили $69,6 млн за 12,5% акций.
У компании русские корни: в 2000 г. она отделилась от интегратора IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого. Смысл офшорного программирования – написание софта на заказ для крупных западных компаний силами команд программистов, живущих и работающих в странах с более дешевой рабочей силой. «Креативность» – называл ключевое отличие российских программистов от индийских гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин. «У индийцев очень хорошо поставлена рутинная работа. Там, где требуется программирование классических задач, организация массовой работы, у нас нет шансов. А вот там, где требуется не только выполнить то, что точно прописано, но и проявить инициативу, выдвинуть новую идею, здесь мы можем конкурировать», – рассказывал он в интервью «Ведомостям» в 2000 г.
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