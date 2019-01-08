Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Luxoft оценена в $2 млрд
Бывшее подразделение российского IT-интегратора IBS, Luxoft, будет продано за $2 млрд
Во время IPO в 2013 году компания была оценена почти вчетверо дешевле – в $556 млн
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Александр Карачинский (на фото) с партнерами построил и теперь продает бизнес стоимостью $2 млрд
Евгений Павленко / Коммерсантъ
Американская IT-компания DXC Technology за $2 млрд купит Luxoft. Об этом обе они сообщили 7 января. DXC планирует купить все акции Luxoft, оплатив их наличными – по $59 за бумагу. Это предусматривает 48%-ную премию к средневзвешенной цене акций Luxoft за последние 90 торговых дней, сообщил гендиректор DXC Джон Лоури. Сделку планируется закрыть к июню.
На этой новости инвесторы буквально смели акции Luxoft. За 7 января они подорожали на 82% до $57,68, а капитализация компании выросла до $1,98 млрд. Но торги 8 января открылись незначительным снижением котировок – по состоянию на 20.00 мск на 0,71%. Акции самой DXC подорожали на 5,2% 7 января и еще на 2,5% 8 января. Капитализация компании составляет $16,47 млрд.
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