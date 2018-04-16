IBS отложила размещение из-за спада на рынках

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













IBS отложила IPO на Московской бирже, такая же участь может грозить еще нескольким компаниям, готовящим IPO Евгений Разумный / Ведомости

Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого приостанавливает подготовку к IPO на Московской бирже, сообщил его представитель. Сильная волатильность – не самые лучшие условия для сделки, объяснила «Ведомостям» гендиректор IBS Светлана Баланова. При этом она отметила «очевидный» интерес инвесторов к бумагам IBS и положительные результаты предварительных переговоров. «С учетом текущих финансовых результатов и высокого потенциала бизнеса у нас есть возможность дождаться более благоприятной конъюнктуры», – уверена Баланова. Рабочая группа по организации размещения не распущена, уверяет человек, близкий к его организаторам.

После того как минфин США 6 апреля объявил о санкциях против 24 россиян и 15 российских компаний, фондовый рынок и курс рубля обвалились. С 9 апреля инвесторы начали массовую распродажу российских активов. Падение усугубляла и геополитическая напряженность из-за ситуации вокруг Сирии. Так, 11 апреля евро дорожал до 80,5 руб., доллар – до 65,06 руб. 9 апреля котировки самого дорогого российского эмитента – Сбербанка на Московской бирже падали на 20%. Дешевели и другие ценные бумаги, в том числе российский госдолг.