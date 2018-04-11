Ольга Дергунова вошла в совет директоров IBS

Компания сообщила, что она войдет в совет в качестве независимого директора Евгений Разумный / Ведомости

Бывший руководитель Росимущества и действующий заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова вошла в совет директоров российского IT-холдинга IBS. Дергунова станет одним из девяти членов совета директоров, сообщила 10 апреля компания. Также в совет директоров вошли основатели IBS Сергей Мацоцкий и Анатолий Карачинский.

О планах назначить Дергунову IBS объявила 23 марта. Компания сообщила, что она войдет в совет в качестве независимого директора. В сообщении отмечалось, что ее назначение будет способствовать совершенствованию системы корпоративного управления компании. Дергунова занимает пост заместителя президента – председателя правления банка ВТБ с 2016 г. До этого она с 2012 по 2016 г. возглавляла Росимущество. С 1994 по 2007 г. работала в российском офисе Microsoft, который в конечном счете возглавила.

4 апреля IBS сообщил о планах разместить свои акции на Московской бирже. Объявление диапазона цены акций планируется в середине апреля, целевая сумма размещения – 7-8 млрд руб., говорил ранее источник «Ведомостей», знакомый с условиями размещения. Инвестор, знакомый с условиями размещения, говорит, что речь идет о сумме около $100 млн (5,8 млрд руб. на 5 апреля). В конце марта Reuters со ссылкой на собственные источники также сообщало о будущем размещении на $100 млн. Вся IBS может быть оценена в сумму около $300 млн (17,3 млрд руб. на 5 апреля), отмечал инвестор – собеседник «Ведомостей».