Российский IT-холдинг IBS возвращается на биржу

Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Анатолий Карачинский возвращает IBS на биржу

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Анатолий Карачинский (на фото) вместе с партнером может заработать около $50 млн на предстоящем размещении IBS Максим Стулов / Ведомости

Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого сообщил о планах разместиться на Московской бирже. Часть акций инвесторам предложит головная компания группы – ПАО «ИБС ИТ услуги», другую часть – ее акционер ООО «ИБС холдинг», сообщила компания. Ей принадлежит 100% ПАО «ИБС ИТ услуги», следует из списка аффилированных лиц компании от 31 марта 2018 г. По данным ЕГРЮЛа на 14 апреля 2015 г., совладельцами ООО «ИБС холдинг» являются Анатолий Карачинский (75%) и Сергей Мацоцкий (25%).

ПАО «ИБС ИТ услуги» проведет допэмиссию. Новые акции составят более половины предложения. После IPO доля акций в свободном обращении составит 30–35% от увеличенного уставного капитала IBS, говорится в сообщении компании.