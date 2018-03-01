IBS IT Services готовит IPO на Московской бирже

Сейчас компания предоставляет услуги системной интеграции Андрей Гордеев / Ведомости

Системный интегратор IBS IT Services планирует привлечь более $100 млн от IPO на Московской бирже, сообщило Bloomberg со ссылкой на два источника. Компания привлекает деньги на развитие бизнес-решений и консалтинга.

Размещение может состояться уже в апреле, рассказали источники агентства. По его данным, компания наняла Citigroup и «Ренессанс капитал» в качестве организаторов размещения. Также одним из организаторов может стать Sova Capital (бывшая «Открытие капитал»).

Предправления IBS Сергей Мацоцкий отказался от комментариев.

Сейчас компания предоставляет услуги системной интеграции: адаптирует под нужны клиентов технологии таких вендоров, как SAP или Cisco Systems, напоминает Bloomberg. Она привлекает деньги, чтобы развивать собственные услуги для крупных корпораций, рассказала агентству гендиректор IBS Светлана Баланова. Она отказалась комментировать IPO, отметив только, что компания рассматривает различные варианты привлечения средств. По ее словам, IBS рассматривала в качестве примеров такие IT-компании, как Atos SE, Capgemini SE и Indra Systemas, которые изначально занимались интеграцией сторонних решений, но затем стали активно развивать собственные IT-услуги и сопутствующий консалтинг.

В 2013 г. IBS выделила быстрорастущее подразделение Luxoft Holding в отдельную компанию. Luxoft разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, сейчас капитализация компании – $1,45 млрд. IBS в 2014 г. провела делистинг с Франкфуртской фондовой биржи, предложив акционерам выкуп или обмен на акции Luxoft.