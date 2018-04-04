«IBS больше ориентируется на западные образцы»

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Гендиректор IBS Светлана Баланова IBS

Осень 2014 г. оказалась непростой для российских IT-компаний. Сложности в экономике начали сказываться на планировании IT-бюджетов заказчиков, падение рубля неожиданно обернулось угрозой для госконтрактов с валютной составляющей. Тогда же российский IT-холдинг IBS провел делистинг с Франкфуртской биржи. Прошло три с половиной года, и компания вновь заявила о намерениях провести IPO, уже на Московской бирже. Правда, сейчас это уже несколько другая компания, отдалившаяся от традиционной интеграции и больше всего заинтересованная в собственных IT-продуктах, уверяет гендиректор IBS Светлана Баланова.

– Глобальная IBS Group провела делистинг с Франкфуртской биржи в 2014 г. Почему IBS решила вернуться к публичной истории именно сейчас?

– Сейчас интересный переломный момент. IT-рынок в стране сильно сегментирован. На десять крупнейших компаний, занимающихся IT-сервисами, приходится меньше 40% этого сегмента рынка. А он будет расти вместе с общим IT-рынком (в чем мы увeрены). Вдобавок Россия вернулась в инвестиционные рейтинги, это тоже аргумент для выхода на биржу.

– На что пойдут привлеченные деньги? Уже присмотрели активы для покупки?

– Есть много вариантов – от покупки компаний до прихода в IBS отдельных команд, что не совсем означает покупку бизнеса, но тоже требует инвестиций. В ближайшие несколько лет вариантов станет еще больше, потому что происходят серьезные изменения, за которыми успеют не все. Мы начали перестраивать компанию еще в 2013 г. – уже тогда было ощущение, что рынок усложняется, а классическая интеграция становится менее прибыльной и интересной.

– Почему?

– Раньше на рынке традиционной системной интеграции ключевую роль играл вендор, почти всегда – западный. Он продвигал на рынке свои технологии, находил все больше партнеров, вместе с которыми работал с заказчиками. Пока рынок только формировался, надежных партнеров было мало, работать так было вполне комфортно. Это был понятный бизнес. И IBS начинала так же: сначала была эксклюзивным дистрибутором Dell в России, в середине 2000-х ударными темпами внедряла SAP.

После 2010 г. появилось ощущение, что рынок классической интеграции становится менее прибыльным и интересным. Стало понятно, что постоянно идти в технологическом русле вендора бесперспективно, и мы поменяли позицию: переориентировались на бизнес-логику заказчика. Мы решили помогать клиенту с выбором вендора, IT-продуктов, технологических подходов, самим становиться для него стратегическим партнером, более внимательно относиться к внутренним процессам. Тем временем в 2013 г., рост IT-рынка начал замедляться.

– А потом упал рубль?

– Да. Ключевой перелом произошел в 2014 г. До этого российский IT-рынок жил на широкую ногу – было достаточно денег, высокие цены на нефть. Тогда каждый IT-директор выбирал все самое дорогое. Конечно, на рынке технологий часто самое дорогое оказывается лучшим, и тогда все могли себя обезопасить, купив самый мощный продукт у самого известного вендора. Когда в 2014 г. произошла девальвация, появилась новая задача: купить самое эффективное на оставшиеся деньги. Добавили проблем санкции. Последовал вывод: в таких условиях IT-платформу компании или госструктуры нужно собирать из разных продуктов – уменьшать стоимость, максимально использовать уже купленное, вкладываться в сервис. Помимо усложнившейся интеграции и IT-сервисов мы занялись и разработкой собственных продуктов. Мы стали смотреть на решения вендоров, отмечать не охваченные ими зоны – что-то для клиента слишком дорого, сложно или рискованно с точки зрения санкций. В этих нишах мы стали разрабатывать новые продукты своими руками. В результате за несколько лет довели долю собственных продуктов и уникальных разработок до 22% от всей выручки (еще в прошлом году было 14%).