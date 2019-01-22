Почему в 2019 году во всем по-прежнему виноват Чубайс

Спустя двадцать с лишним лет после ухода из правительства Анатолий Чубайс остается человеком, которому удобно предъявлять претензии и обвинения: даже в 2019 г. он по-прежнему «во всем виноват». Поиски крайнего, возможно, будут тем более востребованы популистами сейчас, на фоне роста запроса на социальную справедливость – в то время как Чубайс олицетворяет как раз прямо противоположное. В этих условиях едва ли не любая реплика Чубайса обречена на то, чтобы стать поводом для очередного бурного спора, и не так уж и важно, о чем речь – о ценах на электроэнергию, отношении общества и бизнеса или «русскости» российских демократов.

На этот раз casus belli стало выступление Чубайса на Гайдаровском форуме, в котором он, в частности, сказал, что цены на электроэнергию в России примерно в 2 раза ниже среднемировых и что это ведет к «энергорасточительности», возможный выход – повышение цен, но одним махом это делать нельзя, поскольку «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

За бедных вступилась официальный представитель МИДа Мария Захарова, намекнувшая, что в бедности россиян сам Чубайс и виноват. Слово за слово, перепалка в Facebook затянулась и прекратилась, только когда Чубайс не без сарказма заявил, что сдается. Но главное было сделано: с древнего мема «во всем виноват Чубайс» сдули пыль и снова пустили в ход. Впрочем, поводы вспомнить о себе он дает регулярно: всего лишь в декабре, например, все обсуждали его слова о неблагодарности общества, не оценившего вклад бизнеса в становление экономики.

С одной стороны, реплика Захаровой попадает в нерв: реальные доходы россиян падают несколько лет подряд, платежи за коммунальные услуги растут, недовольство россиян – и ситуацией в экономике, и властью – копится, а тут глава «Роснано» аполитично рассуждает о повышении цен на электроэнергию до мирового уровня! С другой стороны, вопросы о причинах бедности россиян в 2019 г. разумно задавать не только и не столько Чубайсу, сколько людям из более поздних составов правительства. Но критика работы действующего кабинета чиновниками и госслужащими по нынешним временам, считай, крамола и нарушение правил корпоративной солидарности. Может ли сотрудник министерства публично задавать вопрос о причинах бедности россиян премьеру Медведеву? Или бывшему премьеру Путину? А вице-премьеру, много лет работающему в правительстве? Кто вспомнит во гневе автора идеи монетизации льгот? Заморозки пенсионных накоплений? Кто лично считается ответственным за повышение пенсионного возраста? Имя Чубайса – это максимально персонифицированный символ реформ 1990-х. В условиях коллективной, считай – безымянной, ответственности нынешних времен это, похоже, архаизм.