Как агрохолдинги меняют сельское хозяйство

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Евгений Разумный / Ведомости

За последние шесть лет из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса были направлены 1,2 трлн руб., на 2019 г. запланированы еще 0,3 трлн. Вопрос, кому и на что их следует предоставить, становится особенно актуален в связи с амбициозной программной и проектной деятельностью правительства в аграрной отрасли. В числе главных новаций – форсируемая разработка отдельной госпрограммы по развитию сельских территорий вместо одноименного нацпроекта. Она должна быть утверждена правительством к 1 июня 2019 г. Чтобы сделать ее эффективной, а главное – выполнимой, разработчики и эксперты должны обладать четким пониманием современной структуры аграрной отрасли – ресурсной, кадровой, корпоративной, организационно-производственной и миграционной.

Мы в Центре агропродовольственной политики РАНХиГС в 2018 г. завершили исследование структурных изменений, произошедших в 2006–2016 гг. в сельском хозяйстве России, и попытались дать свой ответ на вопрос, как они повлияли на рост сельского хозяйства и развитие сельских территорий.

Чужая земля

Как показало наше исследование, в России продолжается накопление земельных массивов в собственности юридических и физических лиц и одновременно увеличивается число и доля в товарной продукции хозяйств, не имеющих сельскохозяйственных угодий. Так, в 2016 г. около 12 200 (62,3%) включенных в базу данных Минсельхоза сельхозобъединений (СХО) вообще не имели земли в собственности, у 8,5% доля собственных сельхозугодий составляла 4,5% от используемых, зато у 1779 СХО (9,1%) находились в собственности практически все используемые ими земли. Наконец, 20 СХО (0,1%) имеют в собственности 2,4 млн га сельхозугодий (13,6%). При этом с ростом персональных и корпоративных латифундий растет и доля неиспользуемых земель. Такая концентрация земли в земельных банках создает высокие риски удорожания любых проектов – в том числе инфраструктурных.