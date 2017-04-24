Агрокомплекс имени Ткачева стал четвертым владельцем сельхозземель в России

За 2016 г. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил земельный банк на 40% до 640 000 га. Это позволило агрохолдингу занять 4-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель, подготовленном консалтинговой компанией BEFL. Годом ранее Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева был на 6-м месте.

Тройка лидеров за год не изменилась: на 1-м месте группа «Продимекс» Игоря Худокормова, под контролем которой 790 000 га, за ней – «Русагро» Вадима Мошковича с земельным банком 670 000 га и агропромышленный холдинг «Мираторг» с 644 000 га соответственно. Таким образом, «Агрокомплексу» не хватило лишь 4000 га, чтобы войти в тройку крупнейших латифундистов.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева основан в 1993 г. отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Компания занимается выращиванием зерновых, является один из крупнейших производителей сырого молока в стране и вторым по величине производителем риса. Также агрокомплекс выпускает свинину, говядину, развивает собственную сеть из более чем 600 одноименных магазинов на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области.

Последние два года агрокомплекс активно наращивал земельный банк, и по итогам прошлогоднего рейтинга BEFL он впервые вошел в топ-10 крупнейших владельцев земель. В 2015 г. он приобрел крупную компанию Valinor, владевшую землями на юге страны. Как сообщал «Ведомостям» бывший топ-менеджер этой компании, к структурам семьи Ткачева перешло тогда 170 000 га. В 2016 г. агрокомплекс продолжил приобретения: летом стало известно о покупке более 30 000 га рисовых полей, ранее принадлежавших группе «Разгуляй». Спустя несколько месяцев агрохолдинг семьи министра купил крупный краснодарский агрохолдинг Parus Agro Group у бывшего президента холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционера Qiwi Андрея Муравьева; под контролем Parus Agro почти 100 000 га пашни в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее. За последние же три года агрокомплекс нарастил земельный банк на 440 000 га, или более чем в три раза, согласно BEFL.

Из всех участников рейтинга заметнее всего земельный банк нарастила АФК «Система» Владимира Евтушенкова: принадлежащий ей агрохолдинг «Степь» прибавил за год свыше 200 000 га, указывает BEFL. С учетом RZ Agro, которым «Система» владеет совместно с членами семьи Луи-Дрейфус, земельный банк корпорации достиг 350 000 га.