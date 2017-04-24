Агропром

Агрокомплекс имени Ткачева стал четвертым владельцем сельхозземель в России

Компании семьи министра сельского хозяйства не хватило всего 4000 га, чтобы войти в тройку лидеров
Михаил Метцель/ТАСС

За 2016 г. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил земельный банк на 40% до 640 000 га. Это позволило агрохолдингу занять 4-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель, подготовленном консалтинговой компанией BEFL. Годом ранее Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева был на 6-м месте.

По собственным данным Parus Agro Group, она входит в топ-5 крупнейших агрохолдингов Южного федерального округа
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева станет вторым латифундистом страны
После покупки Parus Agro Group его земельный банк превысит 600 000 га

Тройка лидеров за год не изменилась: на 1-м месте группа «Продимекс» Игоря Худокормова, под контролем которой 790 000 га, за ней – «Русагро» Вадима Мошковича с земельным банком 670 000 га и агропромышленный холдинг «Мираторг» с 644 000 га соответственно. Таким образом, «Агрокомплексу» не хватило лишь 4000 га, чтобы войти в тройку крупнейших латифундистов.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева основан в 1993 г. отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Компания занимается выращиванием зерновых, является один из крупнейших производителей сырого молока в стране и вторым по величине производителем риса. Также агрокомплекс выпускает свинину, говядину, развивает собственную сеть из более чем 600 одноименных магазинов на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области.

Последние два года агрокомплекс активно наращивал земельный банк, и по итогам прошлогоднего рейтинга BEFL он впервые вошел в топ-10 крупнейших владельцев земель. В 2015 г. он приобрел крупную компанию Valinor, владевшую землями на юге страны. Как сообщал «Ведомостям» бывший топ-менеджер этой компании, к структурам семьи Ткачева перешло тогда 170 000 га. В 2016 г. агрокомплекс продолжил приобретения: летом стало известно о покупке более 30 000 га рисовых полей, ранее принадлежавших группе «Разгуляй». Спустя несколько месяцев агрохолдинг семьи министра купил крупный краснодарский агрохолдинг Parus Agro Group у бывшего президента холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционера Qiwi Андрея Муравьева; под контролем Parus Agro почти 100 000 га пашни в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее. За последние же три года агрокомплекс нарастил земельный банк на 440 000 га, или более чем в три раза, согласно BEFL.

Из всех участников рейтинга заметнее всего земельный банк нарастила АФК «Система» Владимира Евтушенкова: принадлежащий ей агрохолдинг «Степь» прибавил за год свыше 200 000 га, указывает BEFL. С учетом RZ Agro, которым «Система» владеет совместно с членами семьи Луи-Дрейфус, земельный банк корпорации достиг 350 000 га.

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