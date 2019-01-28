Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: Студенты захотели учиться
Для студентов учиться важнее, чем жениться
Молодежь в последние годы ответственнее относится к учебе и трудоустройству
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Важнейшая задача вуза – дать молодому человеку образование, хотя диплом не гарантирует беспроблемного трудоустройства по специальности, следует из результатов недавнего опроса ВЦИОМа, зафиксировавшего рост ответственного отношения к учебе.
Доля молодых людей, назвавших собственно учебу главной целью поступления в вуз, выросла в 2010–2019 гг. с 65 до 70%, увеличилась и доля считающих важным поиск будущей работы и контактов с работодателями. Университет также остается значимым местом социализации, но такой вариант ответа куда менее популярен. Романические и матримониальные мотивы поступления в вуз важны лишь для каждого десятого.
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