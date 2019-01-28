Государственный анализ инвестиций

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Государство, которое вело изнурительную борьбу за дивиденды госкомпаний и добилось в этом ощутимого успеха, решило открыть второй фронт: попытаться взять под контроль их инвестпрограммы. Это будет не первая попытка, но, как и в случае с дивидендами, быстрый успех не очевиден – в частности, потому, что в работе госкомпаний велика роль политики.

На прошлой неделе на совещании у премьера Дмитрия Медведева было принято принципиальное решение передать правительству право утверждать инвестпрограммы сетевых госкомпаний (сейчас так утверждаются только программы РЖД и «Россетей»), речь идет, например, о «Газпроме» и «Транснефти». Ранее с такой идеей выступал министр энергетики Александр Новак, но фактически вопрос о контроле над инвестиционной деятельностью госкомпаний стоит с начала 2000-х. Возвращение к нему сейчас логичен: правительство рассчитывает на рост поступлений дивидендов от госкомпаний – с 590 млрд руб. в 2019 г. до 675 млрд в 2021 г., но риски получить куда меньше велики, предупредила Счетная палата. Невозможность выплатить государству дивиденды в том объеме, на который оно рассчитывает, госкомпании часто объясняют амбициозными инвестиционными планами. К этой формулировке прибегнул «Газпром», по итогам 2017 г. вместо 50% прибыли перечисливший в бюджет только 26%. В ответ государство добрало недополученное через повышенный НДПИ на газ. И эта игра продолжится: по 2018 г. госкомпания намерена выплатить в бюджет дивиденды в размере 27%.