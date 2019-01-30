Когда звания и чины не нужны
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Множество ведомств в России имеют системы званий. Работники системы исполнения наказаний, полицейские, пограничники и многие другие носят форму, а их система званий копирует военную. Есть ведомства, военизированные не столь очевидно: представители Федеральной таможенной службы, прокуратуры и еще ряда ведомств тоже носят форму и погоны, но их звания (классные чины) звучат иначе – «советник» или «юрист такого-то класса». Значительная часть государственных служащих имеет чины, о которых обыватель может и не подозревать. Сегодняшняя система чинов оформилась к 2005 г., основы были заложены в 1995 г., а до того во многих учреждениях закреплялась ведомственными инструкциями.
Что такое воинское звание или гражданский чин? Это принципиально независимый от должности маркер, указывающий на способность человека выполнять некоторые обязанности. При прочих равных майор способен занимать более высокую должность, чем лейтенант, а государственный советник первого класса – более высокую, чем государственный советник третьего класса. Но при этом занятие должности не означает автоматического присвоения чина, а получение чина не является гарантией занятия должности. Продвижение в чинах и в должностях соотносится между собой, но не связано жестко. Зачем вообще было изобретать эту сложную конструкцию?
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