Социолог Кирилл Титаев о том, почему система штатских званий не только мертва, но и вредна

Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Когда звания и чины не нужны

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

Множество ведомств в России имеют системы званий. Работники системы исполнения наказаний, полицейские, пограничники и многие другие носят форму, а их система званий копирует военную. Есть ведомства, военизированные не столь очевидно: представители Федеральной таможенной службы, прокуратуры и еще ряда ведомств тоже носят форму и погоны, но их звания (классные чины) звучат иначе – «советник» или «юрист такого-то класса». Значительная часть государственных служащих имеет чины, о которых обыватель может и не подозревать. Сегодняшняя система чинов оформилась к 2005 г., основы были заложены в 1995 г., а до того во многих учреждениях закреплялась ведомственными инструкциями.

Что такое воинское звание или гражданский чин? Это принципиально независимый от должности маркер, указывающий на способность человека выполнять некоторые обязанности. При прочих равных майор способен занимать более высокую должность, чем лейтенант, а государственный советник первого класса – более высокую, чем государственный советник третьего класса. Но при этом занятие должности не означает автоматического присвоения чина, а получение чина не является гарантией занятия должности. Продвижение в чинах и в должностях соотносится между собой, но не связано жестко. Зачем вообще было изобретать эту сложную конструкцию?