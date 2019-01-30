От редакции
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Шоу для сенаторов

Почему театрализованные задержания в Совете Федерации – это не смешно

Качество отбора сенаторов вполне соответствует фактической роли верхней палаты в политической жизни страны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Подробности биографии задержанного в среду сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в причастности к убийствам, могли бы нанести ощутимый удар по репутации верхней палаты парламента – если бы только общество в принципе считало сенат важным и значимым органом власти, каким его делает Конституция.

Задержание Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации было кинематографически эффектным. По словам свидетелей, в процессе участвовали лично генпрокурор и председатель СКР, Арашуков метался по залу, пока спикер Валентина Матвиенко «ледяным голосом» призывала его прекратить сопротивление, – в общем, обошлось разве что без стрельбы в потолок. Еще большее впечатление произвело сообщение СКР, что на допросе Арашуков якобы потребовал переводчика, сославшись на плохое знание русского языка – рабочего языка парламента.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Hil
10:29 31.01.2019
Отплачемся мы ещё за выхолащивание официальных механизмов власти и перевод всей жизнедеятельности государства с "закона" на "понятия"... Впрочем, неудивительно, за образец была взята модель царской власти имперской России, судя по всему. Но на роль аристократии предполагаются чиновники и олигархи. А остальным лежать под плетьми и кланяться барину в ноги.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике