Почему театрализованные задержания в Совете Федерации – это не смешно
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Подробности биографии задержанного в среду сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в причастности к убийствам, могли бы нанести ощутимый удар по репутации верхней палаты парламента – если бы только общество в принципе считало сенат важным и значимым органом власти, каким его делает Конституция.
Задержание Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации было кинематографически эффектным. По словам свидетелей, в процессе участвовали лично генпрокурор и председатель СКР, Арашуков метался по залу, пока спикер Валентина Матвиенко «ледяным голосом» призывала его прекратить сопротивление, – в общем, обошлось разве что без стрельбы в потолок. Еще большее впечатление произвело сообщение СКР, что на допросе Арашуков якобы потребовал переводчика, сославшись на плохое знание русского языка – рабочего языка парламента.
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