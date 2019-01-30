Почему театрализованные задержания в Совете Федерации – это не смешно

Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Шоу для сенаторов

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Подробности биографии задержанного в среду сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в причастности к убийствам, могли бы нанести ощутимый удар по репутации верхней палаты парламента – если бы только общество в принципе считало сенат важным и значимым органом власти, каким его делает Конституция.

Задержание Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации было кинематографически эффектным. По словам свидетелей, в процессе участвовали лично генпрокурор и председатель СКР, Арашуков метался по залу, пока спикер Валентина Матвиенко «ледяным голосом» призывала его прекратить сопротивление, – в общем, обошлось разве что без стрельбы в потолок. Еще большее впечатление произвело сообщение СКР, что на допросе Арашуков якобы потребовал переводчика, сославшись на плохое знание русского языка – рабочего языка парламента.