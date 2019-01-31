Как подсчитать бедных

Обещания президента победить бедность придают всем новостям об измерениях уровня бедности политический контекст – даже если его нет

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Анонсированные президентом ударные планы борьбы с бедностью привносят политический подтекст в заявления о грядущем изменении методик подсчета бедного населения. В четверг РБК со ссылкой на Минтруд сообщил о планах Росстата пересмотреть методики учета бедности, что может в том числе увеличить долю бедных. В тот же день Росстат заявил, что методики определения уровня бедности остаются постоянными с 1992 г., а «некорректные сообщения СМИ» вызваны введением нового модуля обследования населения, где будет расширенно изучено положение семей с детьми моложе шести лет из-за повышенного риска бедности для них.

Методика радикально не изменится, речь идет о введении дополнительного, более точного, инструмента для обследований, считает один из ведущих отечественных экспертов по статистике, заведующий лабораторией Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Ранее предполагалось увеличить выборку за счет регионов и ряда групп россиян, в частности зарегистрированных безработных и семей с детьми-инвалидами, отмечает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Расширение выборки позволит детализировать уровень бедности, неравенства доходов и размер их дефицита у малоимущих семей и повысить адресность социальной помощи. Пока не ясно, получит ли Росстат средства для расширенного обследования.