От редакции
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Как посчитать бедных

Как подсчитать бедных

Обещания президента победить бедность придают всем новостям об измерениях уровня бедности политический контекст – даже если его нет
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Анонсированные президентом ударные планы борьбы с бедностью привносят политический подтекст в заявления о грядущем изменении методик подсчета бедного населения. В четверг РБК со ссылкой на Минтруд сообщил о планах Росстата пересмотреть методики учета бедности, что может в том числе увеличить долю бедных. В тот же день Росстат заявил, что методики определения уровня бедности остаются постоянными с 1992 г., а «некорректные сообщения СМИ» вызваны введением нового модуля обследования населения, где будет расширенно изучено положение семей с детьми моложе шести лет из-за повышенного риска бедности для них.

Методика радикально не изменится, речь идет о введении дополнительного, более точного, инструмента для обследований, считает один из ведущих отечественных экспертов по статистике, заведующий лабораторией Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Ранее предполагалось увеличить выборку за счет регионов и ряда групп россиян, в частности зарегистрированных безработных и семей с детьми-инвалидами, отмечает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Расширение выборки позволит детализировать уровень бедности, неравенства доходов и размер их дефицита у малоимущих семей и повысить адресность социальной помощи. Пока не ясно, получит ли Росстат средства для расширенного обследования.

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Комментарии
Zhabua
05:47 01.02.2019
Я, может, тупой и тонкостей не знаю, но не могу удержаться от вопроса: почему обязательно надо изобретать эксклюзивный российский велосипед вместо того чтобы воспользоваться давно апробированными в странах Восточной Европы методиками измерения бедности и соответствующими руководствами ООН, в том числе документами МОТ и ЕЭК? У нас в России какие-то особенные бедные, которые получают 9 тысяч рублей (=€120) в месяц и кушать не просят, зато, по уверению начальства, требуют сразу мерседес-бенц?
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