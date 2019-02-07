Как телефонный терроризм превратился в террористический спам
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Эффективная борьба с новой волной телефонного и электронного спам-террора – массовых звонков и сообщений о минировании множества различных объектов – при нынешнем уровне развития технологий потребует новых технических решений и подходов, а также более тесного международного сотрудничества правоохранительных органов.
Во вторник очередная эпидемия электронного терроризма, прокатившаяся по всей стране с востока на запад, дошла до столичного региона: полиция, спасатели, администрации многих госучреждений, школ и торговых центров получили звонки и (или) ложные сообщения о минировании объектов. В Москве и области полицейские проверили более 200 объектов: вузы, школы, торговые центры, персонал и посетители которых были эвакуированы. Ни одно из сообщений не подтвердилось.
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