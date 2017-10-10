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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: От редакции: Месяц на телефоне

Месячник телефонного терроризма

Как определить тех, кто «минирует» Россию

Сегодня Россия отмечает месяц непрерывного телефонного терроризма. К счастью, все анонимные сообщения о минировании зданий оказывались ложными, но ежедневные эвакуации стоят денег и нервов гражданам и правоохранителям, а кто стоит за масштабной кампанией, до сих пор не ясно.

Звонки о якобы заложенных бомбах начались вечером 10 сентября. За месяц анонимы «заминировали» 2340 объектов в 144 городах страны, эвакуирован в сумме город-миллионник – свыше 960 000 человек, сообщило «РИА Новости» в понедельник. География – от Владивостока до Калининграда (включая Крым), и не по одному разу. Торговые и развлекательные центры, рынки, кинотеатры, школы, университеты, дворцы культуры, общежития, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, мэрии, городские и областные думы. В Москве «минировали» Мавзолей Ленина, в Петербурге – суд, где в этот момент рассматривалось дело о телефонном терроризме.

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