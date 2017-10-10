Месячник телефонного терроризма
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сегодня Россия отмечает месяц непрерывного телефонного терроризма. К счастью, все анонимные сообщения о минировании зданий оказывались ложными, но ежедневные эвакуации стоят денег и нервов гражданам и правоохранителям, а кто стоит за масштабной кампанией, до сих пор не ясно.
Звонки о якобы заложенных бомбах начались вечером 10 сентября. За месяц анонимы «заминировали» 2340 объектов в 144 городах страны, эвакуирован в сумме город-миллионник – свыше 960 000 человек, сообщило «РИА Новости» в понедельник. География – от Владивостока до Калининграда (включая Крым), и не по одному разу. Торговые и развлекательные центры, рынки, кинотеатры, школы, университеты, дворцы культуры, общежития, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, мэрии, городские и областные думы. В Москве «минировали» Мавзолей Ленина, в Петербурге – суд, где в этот момент рассматривалось дело о телефонном терроризме.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}