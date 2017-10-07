За пятницу в Москве были эвакуированы около 160 000 человек

В пятницу в Москве было эвакуировано почти 160 000 человек, а также 260 объектов после поступления анонимных звонков об угрозах взрыва. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Он отметил, что звонки сотрудникам в полицию поступали с 11.00 пятницы до глубокой ночи. Однако, добавил собеседник агентства, ни один сигнал не подтвердился.

В общей сложности эвакуация коснулась более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров. Также были эвакуированы все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник.

Ранее в ФСБ заявили, что за сообщениями о «минировании» могут стоять четверо россиян, которые находятся за рубежом. В настоящий момент ведется работа по установлению местонахождения подозреваемых.