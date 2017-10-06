Отель Marriott на Тверской эвакуирован после звонка о бомбе

Гостиницу Marriott Grand Hotel - дом 34 по 1-й Тверской-Ямской улице в Москве - эвакуируют после сообщения о заложенной бомбе, сообщил в пятницу информированный источник.

По его словам, после поступившего звонка о заложенном на территории отеля взрывном устройстве, из здания началась эвакуация. Отель покинули более 100 человек, мероприятия продолжаются. Дальнейшая информация уточняется.

Сегодня в экстренные службы Москвы поступило более 100 сообщений о минировании зданий в столице. Помимо школ и детских садов эвакуировались Курский, Киевский и Рижский вокзалы.

Волна звонков о минировании началась в городах России 11 сентября, ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась. 5 октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что ложные сообщения распространяли четыре россиянина, находящихся за границей. По его словам, у них есть пособники на территории России. Ущерб объектов в России от ложных звонков оценивается приблизительно в 300 млн руб.