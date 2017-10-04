Аноним сообщил о минировании мэрии Москвы

Мэрию Москвы не стали эвакуировать после анонимного звонка о заложенной бомбе, сообщает «Интерфакс». Информированный источник агентства сказал, что в правоохранительные органы поступил звонок о минировании здания по адресу Тверскася, 13. Там располагается мэрия.

По словам источника, людей из помещений не эвакуировали, к зданию съехались машины скорой помощи, пожарных и полиции.

Волна массовых звонков о минировании идет по городам России с 11 сентября. Обычно в одном городе одновременно «минируют» несколько объектов - торговые центры, кинотеатры, вокзалы, школы, административные здания и даже жилые дома. Об эвакуации СМИ сообщают, как правило, со ссылкой на источники или на очевидцев. Официальные комментарии о волне таких звонков поступают редко. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков ранее заверял, что звонки не связаны с учениями экстренных служб и что это серьезная проблема.