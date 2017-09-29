Екатеринбург массово эвакуировали

Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и два садика», — написал в Twitter глава города, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман. На фото здание правительства Свердловской области

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