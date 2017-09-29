Политика
Галерея
Безопасность и право

Екатеринбург массово эвакуировали

Власти города получили десятки сообщений о минировании административных зданий, школ, вузов и детских садов
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото