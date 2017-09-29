Екатеринбург массово эвакуировали
Власти города получили десятки сообщений о минировании административных зданий, школ, вузов и детских садов
Власти Екатеринбурга в пятницу 29 сентября получили десятки сообщений о минировании административных зданий, школ, вузов и детских садов
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«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и два садика», — написал в Twitter глава города, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман. На фото здание правительства Свердловской области
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Источник «Интерфакса» в пресс-службе Уральского государственного горного университета сообщил, что сотрудников и студентов эвакуировали из двух корпусов вуза. На фото здание правительства Свердловской области
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Эвакуация резиденции губернатора Свердловской области
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Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил агентству, что поступил звонок в Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление, сообщили, что заминированы два троллейбуса, но номера не указали
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Эвакуированы крупные торговые центры города, на фото ТЦ «Мега»
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Эвакуация торгового центра «Таганский Ряд»
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Эвакуация торгового центра «Мегаполис»
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