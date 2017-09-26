СМИ сообщили об эвакуации в посольстве Испании в Москве

В Москве началась эвакуация посольства Испании из-за анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из здания по адресу: Стремянный переулок, 31/1, вывели более 300 человек, сообщает источник «Интерфакса».

Ранее в этот же день в столице уже было «заминировано» около 20 объектов, напоминает ТАСС. Пока ни одна угроза взрыва не подтвердилась. На 14.00 из управ четырнадцати районов Москвы были эвакуированы в общей сложности более 600 человек, сообщил источник «Интерфакса». Также известно о звонках о бомбах, заложенных в жилых домах. ТАСС сообщает, что аноним «заминировал» три жилых дома, «Интерфакс» называл один адрес: Севастопольский проспект, 1, корпус 5. ТАСС назвал также учебный центр по адресу Рязанский проспект, д. 7.

Предыдущий шквал звонков о минировании в Москве был в воскресенье вечером. Тогда прошла эвакуация в 13 гостиницах и девяти торговых центрах, а также на Киевском вокзале и в бизнес-центре «Монарх». Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД столицы, взрывных устройств не обнаружили ни по одному из адресов.