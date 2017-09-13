Возбуждено уголовное дело из-за ложных угроз взрывов в Москве

Не менее 300 человек были эвакуированы с территории Красной площади Ярослав Чинагаев для Ведомостей

Возбуждено уголовное дело по факту поступления в правоохранительные органы анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве. Дело заведено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Всего в среду, 13 сентября, в полицию поступило более 30 анонимных звонков, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК России», - рассказал он, добавив, что к расследованию подключились спецслужбы.

Представитель ГУ МВД по Москве сообщил «Ведомостям», что не располагает информацией об уголовном деле. По словам сотрудника полиции и источника в спецслужбах, такое дело уже возбуждено следственными органами МВД и, вероятно, будет объединено с уголовными делами об аналогичных массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, возбужденными в последние дни в Ставропольском крае, Челябинской области и других регионах России.

Как рассказал источник агентства, в среду в Москве было эвакуировано более 15 000 человек из мест массового скопления людей, в том числе из торговых центров, вокзалов, учебных заведений, гостиниц и прочих объектов. Не менее 300 человек были эвакуированы с территории Красной площади. На данный момент все сообщения об угрозах взрыва оказались ложными. Ранее сообщалось, что в 17 российских городах, в том числе в Москве, на данный момент проверяется информация об угрозе взрыва на более чем 190 объектах с массовым пребыванием людей.

Где в Москве проходила массовая эвакуация

На данный момент правоохранительные органы проверяют данные об угрозе взрыва в нескольких столичных торговых центрах, на Киевском, Ярославском и Курском вокзалах, а также в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова, МГИМО и Российском экономическом университете им. Плеханова, сообщали ТАСС и «Интерфакс». В первой половине дня 13 сентября поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в торговых центрах «Ритейл парк», «Европейский», «Капитолий», «Метрополис», «Москва», «Дубровка», «Афимолл сити», «Город», «Щелково», на Митинском радиорынке, в ТЦ «Цветной» и ГУМе. В аэропорту «Шереметьево» были усилены меры безопасности из-за анонимного звонка. Позднее в среду в СМИ появилась информация и об эвакуации из-за анонимного звонка на Красной площади.

Массовая эвакуация торговых центров и вокзалов в Москве