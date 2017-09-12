Как в российских регионах проходит массовая эвакуация
Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях
Эвакуация в Пермском государственном национальном исследовательском университете
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У центрального автовокзала в Перми
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Одна из школ в Перми
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Эвакуация в торговом центре «Квант» в Краноярске
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Эвакуация в администрации Красноярска
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Эвакуация в администрации Красноярска
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Эвакуация в аэропорту «Емельяново»
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Эвакуация в одном из торговых центров в Челябинске
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Эвакуация в одном из торговых центров в Челябинске
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