В Москве эвакуируют ТЦ и вокзалы из-за сигналов о минировании

В Кремле пока не комментируют всплеск «телефонного терроризма»

Евгений Разумный / Ведомости

Правоохранительные органы проверяют данные об угрозе взрыва в нескольких столичных торговых центрах, а также на Киевском и Курском вокзалах и Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.

Собеседник агентства отметил, что несмотря на то, что информация проверяется, «с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными».

По сведениям источника ТАСС, эвакуация проводится из торговых центров «Метрополис», «Афимолл сити» и «Город». По его словам, об угрозе взрыва было сообщено также на Казанском и Ленинградском вокзалах.

Кроме того, в настоящее время экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ «Щелково» на Щелковском шоссе, дом 100, добавил собеседник ТАСС.

Кремль пока не стал комментировать участившиеся случаи ложных «минирований» зданий в различных регионах России. «Это вопрос к нашим специальным службам», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству.

О том, что в крупных российских городах эвакуируют школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания из-за массовых анонимных звонков о минировании, стало известно накануне. Анонимные звонки о минировании зданий поступали в полицию в Перми, Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке, Магадане, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске.По словам сотрудника правоохранительных органов, источник многочисленных звонков о минировании объектов в российских регионах сейчас устанавливается под руководством ФСБ. Источник РИА «Новостей», сообщал 12 сентября вечером, что большинство звонков якобы осуществляются с территории Украины.

Как в российских регионах проходит массовая эвакуация