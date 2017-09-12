В крупных городах России массово эвакуируют школы и административные здания

ТАСС

В крупных городах России эвакуируют школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания из-за массовых анонимных звонков о минировании.

Занятия во всех пермских школах отменены после анонимных сообщений о взрывных устройствах, поступивших в несколько учебных заведений города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми. «В целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены», – сказал собеседник агентства.

Во вторник утром более 5700 человек были эвакуированы из семи школ и некоторых административных зданий в Перми из-за сообщения о взрывных устройствах. Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследуют здания с собаками. По данным местных СМИ, под эвакуацию попало не менее 10 школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, здание автовокзала, здание железнодорожного вокзала «Пермь-2», жилой дом.

Также поступили сообщения о минировании зданий в Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке, Магадане.

По данным магаданского отдела Росгвардии, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько школ, развлекательный центр и один из местных рынков. «В настоящее время сотрудниками силовых ведомств проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке информации о минировании ряда объектов города Магадана», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» сотрудник пресс-группы регионального УФСБ.

В Магадане люди были эвакуированы из кинотеатров «Нагаевский» и «Горняк», рынка «Урожай», Вечерней школы, гимназии № 30, Специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы № 29, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий, уточняет «РИА Новости».

Уголовное дело возбуждено в Ставрополе после того, как неизвестный сообщил в полицию о взрывных устройствах в нескольких десятках учреждений города, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

По данным пресс-службы, в понедельник с 9.30 и до 17.00 в дежурные части отделов полиции в Ставрополе от неизвестного поступило 42 анонимных сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории краевого центра.

«Все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях объединены в одно производство, поскольку установлено, что они поступили с одного номера телефона. Эти сообщения вызвали повышенный общественный резонанс, в связи с чем прокуратурой края обеспечено незамедлительное возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ», – говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что телефонному террористу, которого еще ищут, может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось со ссылкой на Главное управление МВД по региону, в понедельник в отдел полиции Ставрополя поступили анонимные звонки с сообщением о том, что в некоторых объектах находятся подозрительные предметы, угрожающие общественной безопасности.

В соцсетях жители города сообщали, что из-за анонимных звонков эвакуацию проводили в нескольких школах, вузе, на автостанциях и рынках.