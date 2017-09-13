Какие города затронула массовая эвакуация

Карта российских городов, в которых поступали многочисленные звонки о минировании в общественных местах

В крупных российских городах 12 сентября эвакуировали школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания из-за массовых анонимных звонков о минировании. По словам сотрудника правоохранительных органов, источник многочисленных звонков о минировании объектов в российских регионах устанавливается под руководством ФСБ.

13 сентября массовая эвакуация началась в некоторых торговых центрах, на вокзалах и других общественных местах в Москве.

Данные подготовлены на основе сообщений информагентств и соцсетей