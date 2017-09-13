Массовая эвакуация торговых центров и вокзалов в Москве
В столице усилены меры безопасности после анонимных звонков
Правоохранительные органы Москвы проверяют данные об угрозе взрыва в нескольких столичных торговых центрах и вокзалах. На фото ТЦ «Киевский»
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Осведомленный источник «Интерфакса» отметил, что, несмотря на то что информация проверяется, «с учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными». На фото ТЦ «Киевский»
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ТЦ «Киевский»
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ТЦ «Киевский»
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Ярославский вокзал
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Ярославский вокзал
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Ярославский вокзал
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Ярославский вокзал
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ТЦ «Афимолл сити»
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ТЦ «Афимолл сити»
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Киевский вокзал и метро «Киевская» в 17.00 работали в штатном режиме
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Киевский вокзал и метро «Киевская» в 17.00 работали в штатном режиме
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Вход в ТЦ «Афимолл сити» из метро
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Вход в ТЦ «Афимолл сити» из метро
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Вход в ТЦ «Афимолл сити» из метро
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Вход в ТЦ «Афимолл сити» из метро
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