Массовая эвакуация торговых центров и вокзалов в Москве

Ярослав Чингаев для Ведомостей

Осведомленный источник «Интерфакса» отметил, что, несмотря на то что информация проверяется, «с учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными». На фото ТЦ «Киевский»

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