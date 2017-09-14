В Петербурге эвакуируют крупные торговые центры

В Петербурге эвакуируют практически все крупные торговые центры. Среди них ТРК «Лето», ТК «Сенная» на улице Ефимова, ТК «Питер Радуга», ТЦ «Июнь» на Индустриальном, «Пик» на Сенной площади, «Невский центр», «Галерея» на Лиговском и другие. Всего более 10 объектов. Фотографии эвакуации выкладывают пользователи «В контакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, в ТРК начали поступать звонки о заминировании около 12.00. Получить комментарии ГУ МВД по Петербургу пока не удалось.

В четверг почти 9000 человек были эвакуированы из восьми московских школ после анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс».

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 000 человек. 13 сентября в экстренные службы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. Взрывных устройств нигде не нашли. За последние три дня сообщения о минировании торговых комплексов поступали в более 20 российских городов.