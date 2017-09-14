В Москве 13 сентября эвакуировали более 100 000 человек

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 000 человек, сообщил «Интерфаксу» источник.

По его данным, 13 сентября в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. «Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Москве.

В 17 российских городах, в том числе в Москве, на данный момент правоохранительными органами проверяется информация об угрозе взрыва на более чем 190 объектах с массовым пребыванием людей. Сообщения о минировании имеют анонимный характер.