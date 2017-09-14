9000 человек эвакуированы в Москве после новых звонков об угрозе взрывов

Почти 9000 человек в четверг эвакуированы из восьми московских школ после анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуировано порядка 9000 человек», - сказал собеседник агентства. По его словам, все сообщения в настоящий момент проверяются.

Ранее стало известно об эвакуации трех столичных школ после анонимных звонков об угрозе взрыва. В социальных сетях назывались школы на Сокольнической, Лечебной улицах и на Варшавском шоссе.

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 000 человек. 13 сентября в экстренные службы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. Взрывных устройств нигде не нашли.

По факту заведомо ложных сообщений о террористических актах правоохранительные органы возбудили уголовное дело, к оперативной работе подключены сотрудники спецслужб. «Интерфакс» писал, что более 90% звонков с сообщениями об угрозе взрывов в России на текущей неделе поступали по каналам IP-телефонии с территории Украины.