Из здания ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра «Водный» на севере Москвы. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах и подтвердил «Ведомостям» представитель банка «Тинькофф», офис которого расположен в этом ТЦ. По словам собеседника агентства, полиция проверяет информацию об угрозе взрыва, на месте работают кинологи.

По данным агентства городских новостей «Москва», анонимное письмо с угрозой взрыва поступило на электронную почту представителей торгового центра.

В компании JLL, управляющей офисной частью ТЦ, «РИА Новости» сообщили, что эвакуация началась после анонимного звонка о бомбе. Собеседник издания уточнил, что звонок поступил в торговую часть, но офисная часть также эвакуирована.

Источник «Ведомостей» в банке «Тинькофф» сообщил, что в торговом центе сработала сигнализация. «Сейчас всех эвакуировали (ориентировочно до 12.00). Но на нашу работу это никак не влияет: все наши сервисные подразделения и фронт-офис, который обслуживает клиентов, находятся в других офисах, так что все наши сервисы работают бесперебойно. В "Водном" у нас штаб-квартира, где сидят топ-менеджмент, аналитики, разработчики, маркетинг и т. д.», — сказал представитель банка.

В ТЦ «Водный» находятся более 100 магазинов и офисов, в том числе одно из подразделений Tele 2, 15 кафе, гипермаркет, кинотеатр и развлекательные площадки.