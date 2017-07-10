Пожар в торговом центре «РИО»

М. Стулов / Ведомости

Как уточнили в московском департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского

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