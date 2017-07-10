Безопасность и право

Пожар в торговом центре «РИО»

18 человек пострадали, 14 из них госпитализированы
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