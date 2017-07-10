Пожар в торговом центре «РИО»
18 человек пострадали, 14 из них госпитализированы
В торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе Москвы возник пожар, сообщение о задымлении служба МЧС получила в 17:39 мск
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В 17:50 мск был объявлен ранг пожара №2, в 19:01 мск ранг был повышен до №4
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При пожаре пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы, сообщает ТАСС
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Как утверждает Life, на цокольном этаже загорелся магазин текстиля
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На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники
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В тушении был задействован пожарный поезд
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Как уточнили в московском департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского
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На месте пожара работают 10 звеньев газодымозащитной службы, которые проверяют помещения торгового центра на наличие людей
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«Работы затруднены очень плотным задымлением по всему торговому центру», - заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве
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