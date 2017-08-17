Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Нервный офис
Каждый пятый россиянин испытывает ежедневный стресс на работе
Частая причина стресса – бездарный менеджмент, приводящий к перегрузкам
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На одни причины стресса работник может повлиять, на другие – нет
PhotoXpress
Как показал опрос 11 545 сотрудников российских компаний, проведенный HeadHunter, 18% респондентов живут в состоянии каждодневного стресса, связанного с работой. Сильнее всего от него страдают люди самого активного возраста – от 25 до 45 лет. Молодые специалисты и сотрудники старше 45 лет более стрессоустойчивы. Самыми неспокойными видами деятельности в России оказались страхование, консалтинг, закупки, туризм, управление персоналом, гостиничный и ресторанный бизнес. Меньше всего подвержены стрессу рабочие всех специальностей, люди, занятые в спортивной индустрии, сотрудники добывающих компаний и охранных организаций.
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