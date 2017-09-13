Мэрия и аэропорт Якутска эвакуированы после анонимного звонка

Спецслужбы Якутска эвакуировали людей из зданий городской администрации и аэропорта после поступившей информации о заложенных взрывных устройства.

«Да, был анонимный звонок. Проведена эвакуация людей. Рейсы отложены», - сообщило агентство «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Якутска. Сотрудник мэрии города также подтвердил информацию об анонимном звонке о минировании и последующей эвакуации.

Местные СМИ сообщили, что кроме мэрии и аэропорта аноним «заминировал» еще два объекта в Якутске - автовокзал и ТЦ «Гранд-сити».

Неизвестные третий день сообщают о минировании социальных объектов по всей России. Накануне в крупных городах страны эвакуировали школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания из-за массовых анонимных звонков о минировании. Поступили сообщения о минировании зданий в Перми, Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке, Магадане, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске. Ни одно из них не подтвердилось, звонившие пока не найдены.