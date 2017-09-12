В Петрозаводске неизвестный сообщил о минировании административных зданий, вокзала и аэропорта

В Карелии неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в мэрии Петрозаводска, законодательном собрании, в зданиях аэропорта и вокзала, проводится эвакуация персонала.

«Неизвестный позвонил в одну из приемных и сказал секретарю: "Слушай внимательно, ваше здание заминировано, а также аэропорт, вокзал и торговый центр", - сообщила "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального парламента Жанна Андросова.

Она добавила, что, по словам секретаря, звонил мужчина, его голос не был похож на смоделированный роботом.

"В 16.50 поступил звонок в один из отделов мэрии, собеседник сказал, что здание заминировано", - сказал Раев.

В настоящее время все сотрудники в указанных учреждениях эвакуированы. Спецслужбы начали проверку.

Из-за анонимных звонков о бомбах с вечера воскресенья были эвакуированы десятки объектов в крупных городах по всей стране. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах на данный момент не подтвердилось.