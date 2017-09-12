В эвакуированных зданиях в Перми не обнаружили бомб

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии не обнаружили взрывчатых устройств в пермских школах и административных зданиях, где во вторник эвакуировали более 5700 человек, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

«Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Утром во вторник свыше 5700 человек были эвакуированы из семи школ и ряда административных зданий в Перми из-за сообщения о взрывных устройствах. Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследовали здания с собаками. Личность звонившего устанавливается.

В Пермском госуниверситете (ПГНИУ), Пермском государственном институте культуры (ПГИК), а также всех школах Перми и учреждениях допобразования отменены занятия. Детские сады работают в обычном режиме.

Ранее звонки о минировании зданий и последующая эвакуация людей были также в Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке.