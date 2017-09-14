Арендаторы Петербурга несут потери из-за эвакуации

Звонки в четверг стали поступать около 12:00 Евгений Егоров / Ведомости

В Петербурге продолжается эвакуация людей из зданий. Из-за угрозы минирования зданий людей вывели из администраций Центрального, Невского и Приморского районов. В соцсети «В контакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают об эвакуации жилого дома по адресу: улица Тамбовская, 11.

Здание оцеплено, люди стоят на улице, приехала пожарная машина, работают правоохранительные органы, подтверждает корреспондент «Ведомостей» с места событий. Посетителей отеля La Botanique на 11-й линии Васильевского острова, 50, тоже вывели на улицу.

Звонки в четверг стали поступать около 12:00. В течение часа были эвакуированы 19 крупных торговых центров, среди них ТРК «Лето», ТК «Сенная» на улице Ефимова, ТК «Питер Радуга», ТЦ «Июнь» на Индустриальном, «Пик» на Сенной площади и пр.

В «Галерею» в 12:06 позвонил человек, который представился майором и сказал, что здание заминировано, говорит представитель ТРК. Людей сразу эвакуировали, через час сорок - когда все было проверено - гости возвратились в центр. По ее словам, говорить о существенных убытках арендаторов рано: «Гостей не было всего около полутора часов».

В «Парк Хаусе» на пр. Культуры «Ведомостям» рассказали, что звонок о минировании в торговый центр поступил около 12:00. «Оценивать убытки на данный момент пока сложно», - сказал управляющий центра.

Вход в ТРК «Июнь» открылся в 13:25 минут, комплекс работает в обычном режиме, сообщила представитель комплекса, отказавшись от других комментариев. Работа центра была приостановлена примерно на полтора часа. Телефоны торговых центров «Радуга», «Елизаровский», «Штрихкод» и «Капитолий Outlet» и офисного центра «Атриум» пока не отвечают. На 15:50 вернулись к работе в штатном режиме торговые центры «Галерея», «Штрихкод», «Французский бульвар», «Июнь».

МЧС не участвовало в оцеплении зданий. «ГУ МЧС по Петербургу работает по заявке МВД, если наша помощь появится, мы выедем на объект», - сообщила представитель МЧС.

Потери у арендаторов существенные, эвакуация посетителей проходила в обеденное время, когда высокий наплыв посетителей, говорит гендиректор ГК «Теремок» в Петербурге Виталий Свидовский. Из-за угроз работу в четверг приостанавливали около 10 точек сети, ущерб можно оценить более чем в 1 млн руб., добавляет он. «Если эвакуация проходит быстро - в течение двух часов - мы не требуем никаких компенсаций, но если это будет повторяться, то мы будем обсуждать этот вопрос», - говорит Свидовский.

Он вспоминает похожие ситуации с телефонным минированием в Петербурге, когда два года назад в течение нескольких дней посетителей выводили из торговых центров, принадлежащих Fort Group: «Тогда часть потерь удалось компенсировать». У арендаторов почти нет шансов на компенсацию потерь, говорит управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Если в договоре нет специального пункта по поводу этой ситуации, ни о какой компенсации нет и речи, потому что это находится вне контроля арендодателя, добавляет юрист.