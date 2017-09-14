Массовая эвакуация в Петербурге. Карта

14 сентября массовые звонки об угрозе взрывов в общественных местах начались в Петербурге. В Северной столице эвакуировали практически все крупные торговые центры, всего более 10 объектов. Фотографии эвакуации выкладывают пользователи «В контакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, в ТРК начали поступать звонки о заминировании около 12.00.

Данные подготовлены на основе сообщений информагентств и соцсетей