В Петербурге прошла эвакуация с Дворцовой площади

С Дворцовой площади в Петербурге была проведена эвакуация людей. Как сообщил информированный источник «Интерфакса», с площади вывели около 500 человек. По его данным, это было связано с анонимным звонком в правоохранительные органы об угрозе взрыва на площади.

На площади проверяли подозрительный предмет, сообщила «Фонтанка.ру». По ее информации, по завершении проверки оказалось, что это сумка с одеждой, которую оставил кто-то из туристов. К полудню оцепление вокруг сумки было снято. Сумка была оставлена у ограды вокруг Александровской колонны.

С 10 сентября по России идет волна анонимных звонков о бомбах, заложенных в магазинах, кинотеатрах, школах и административных зданиях. При отработке этих звонков ни одной бомбы пока не нашли. В разных городах регулярно проводится эвакуация людей по нескольким адресам. Источники РБК 19 сентября сообщили, что организовать волну ложных звонков могла международная группировка хакеров.