Как победить телефонный терроризм

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Страна подверглась в последнее время нескольким волнам телефонного терроризма – ложным сообщениям об угрозах взрыва в общественных местах. СМИ обсуждают различные версии происходящего – тут и украинские хакеры, и исламские боевики, и даже якобы специально организованные российскими властями акции нагнетания страха. Все это, кстати, напоминает аргументы, высказываемые в похожих ситуациях и за рубежом, с единственным отличием в национальной или религиозной идентичности возможных телефонных злодеев.

Мне, однако, кажется, что Россия столкнулась с явлением, которое у американцев давно получило название swatting от SWAT – американского аналога нашего СОБРа. Глагол to swat в английском языке означает «пришлепнуть» (например, насекомое), что делает swatting определенной игрой слов. Цель анонимного звонка – сорвать нормальное течение бизнеса, будь то работа школы или супермаркета, а иногда – вызвать SWAT к кому-то, кого не любишь, на дом или в офис, чтобы доблестный отряд быстрого реагирования ворвался к предполагаемому бандиту, положил всех лицом на пол и т. д. Для анонимного звонящего – потеха, для всех остальных – экономические потери и психологические травмы.

Наукой это явление изучено плохо, хотя известно давно – параллели есть в известной басне Эзопа про мальчика, кричащего «Волки! Волки!». Также интересно следующее. Во-первых, волны телефонного терроризма всегда поднимаются после реальных случаев терактов, освещавшихся СМИ. Во-вторых, поднимется волна или нет, во многом зависит от того, как именно СМИ освещали и реальный теракт, и эвакуации в общественных местах, связанные с ложными угрозами. В-третьих, в 99% случаев сообщения о заложенных бомбах – фейк. Специалисты даже делят злодеев на «ревунов», которые просто звонят и ставят всех на уши, и «охотников», которые не звонят, но закладывают бомбы (исключение – Ирландская республиканская армия, которая заранее предупреждала полицию о готовящихся ею терактах). В-четвертых, как это ни удивительно, «ревунов» поймать сложно – есть много способов спрятать концы в воду, чтобы источник звонка было невозможно отследить.

В большинстве случаев «ревунов» побуждают звонить комплекс Кассандры (отсутствие дара убеждения или внимания к своей персоне в реальной жизни), собственное бессилие перед лицом обстоятельств в личной жизни, желание сорвать важное мероприятие, в котором сам участвуешь и можешь провалиться (экзамен в школе). В некоторых случаях swatting – это целая коллективная игра, где игроки получают очки за количество машин полиции, прибывших на предполагаемое место теракта, появление полицейского вертолета и т. д.

Как с этим бороться? Работать со СМИ, ужесточать уголовное наказание за подобные выходки и, наконец, способствовать повышению уровня эмпатии в обществе (известно, что пойманные «ревуны» к ней не склонны). Последнее, кстати, очень полезно и с экономической точки зрения: еще Адам Смит писал, что эмпатия способствует развитию торговли между экономическими агентами.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге