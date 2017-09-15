Почему власти не комментируют волну телефонного терроризма

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Отвлечение сил правоохранительных органов в ситуации, когда реальное террористическое подполье полностью не нейтрализовано, гораздо опаснее, чем прямой ущерб из-за таких звонков Ярослав Чингаев для Ведомостей

Захлестнувшая Россию с вечера воскресенья волна телефонного терроризма пока не пошла на убыль. Только в Москве, по словам человека в правоохранительных органах, в четверг были десятки звонков, в том числе на вокзалы, в крупные торговые центры, высшие учебные заведения и средние школы. Всего же за прошедшие дни зафиксированы сотни таких звонков во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ижевске и других городах: «минированию» подвергались вокзалы, административные здания, торговые центры, жилые дома и другие места массового нахождения людей. По словам собеседника «РИА Новости» в экстренных службах, в Москве по состоянию на 17.00 четверга было эвакуировано 40 200 человек, а по всей России за предыдущие дни – свыше 150 000 человек с 480 объектов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в курсе ситуации, силовые ведомства прилагают усилия для поиска виновных, и призвал дождаться результатов расследования.

Официально пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ отказываются комментировать происходящее. По словам сотрудника одной из этих пресс-служб, это сделано по указанию ФСБ, которая руководит расследованием, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленники находятся на Украине, а «РИА Новости» – что они действуют по указанию запрещенного в России ИГИЛ. По мнению бывшего сотрудника спецслужб, версия об украинском следе может иметь основания, поскольку ранее были прецеденты таких звонков оттуда, но не столь массовых и связанных с вымогательством у торговых центров. Современные технологии делают возможным такие действия даже со стороны одиночки, говорит он. Но поскольку сотрудничество с Украиной прервано, наказать такого злоумышленника очень сложно – возможно, придется прибегнуть к каким-то ответным мерам, считает собеседник.

Злоумышленники способны нанести значительный ущерб. По словам директора департамента коммерческой недвижимости Knight Frank Александра Обуховского, если из-за звонка телефонного террориста крупный торговый центр площадью 100 000 кв. м закроется на час, то арендаторы могут недосчитаться $100 000 совокупной выручки. Правда, эти потери не стоит считать невосполнимыми – в конце концов, кто-то из посетителей придет позднее или дождется окончания проверки. Хотя, по словам эксперта, существует еще и риск воровства при срочной эвакуации – как при пожаре.

Впрочем, гораздо опаснее, чем прямой ущерб из-за таких звонков, отвлечение сил правоохранительных органов в ситуации, когда реальное террористическое подполье, связанное с экстремистскими ближневосточными организациями, полностью не нейтрализовано, говорит бывший сотрудник спецслужб.