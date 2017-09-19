Брюссель назвали возможным источником звонков о «минировании» городов России

Школы в Москве анонимные телефонные террористы «минировали» из Брюсселя, сообщает источник РБК в МВД. По его словам, это российские силовики установили, проверив 18 звонков, поступивших на пульт скорой помощи за 15 минут. За массовыми звонками о заложенных бомбах в регионах и Москве может стоять международная хакерская группировка, рассказал порталу источник в МВД и подтвердил собеседник, который присутствовал на закрытом межведомственном совещании на тему телефонного терроризма. В совещании, по его словам, участвовали сотрудники МВД и ФСБ. ФСБ расследует эти массовые звонки по уголовной статье «телефонный терроризм».

По версии силовиков, неизвестные хакеры создали программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры. Для звонков использовалась IP-телефония, рассказали РБК источник в МВД и участник закрытого совещания.

«Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег», — рассказал собеседник, присутствовавший на закрытом совещании.

Ранее источники разных СМИ, близкие к расследованию волны анонимных звонков, сообщали, что звонить могли с Украины или представители запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Недавно созданная межведомственная рабочая группа начала работу над ПО, способным противостоять этим хакерским атакам.

Волна звонков о минировании магазинов, школ, кинозалов и административных зданий началась в России 10 сентября и идет по разным городам. Только 19 сентября в Москве были эвакуированы восемь управ и префектура, ТРЦ «Гагаринский» и «Центральный детский магазин на Лубянке, в Мурманске эвакуация затронула в том числе здание правительства области и горадминистрацию, также эвакуации прошли в Волгограде и Салехарде. По подсчетам МВД, ущерб от этих операций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб., напоминает РБК.