Как проходит эвакуация в Петербурге
Неизвестные позвонили почти во все крупные торговые центры и предупредили об угрозе взрыва
14 сентября в Санкт-Петербурге эвакуировали практически все крупные торговые центры
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Среди них ТРК «Лето», «Невский атриум» (на фото), ТК «Сенная» на улице Ефимова, ТК «Питер Радуга», ТЦ «Июнь» на Индустриальном, «Пик» на Сенной площади, «Невский центр», «Галерея» на Лиговском и другие
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Всего эвакуировано несколько десятков объектов
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По словам очевидцев, в ТРК начали поступать звонки о заминировании около 12.00
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Эвакуация торгового комплекса «Невский центр»
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Эвакуация администрации Центрального района
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СМИ Санкт-Петербурга сообщают, что из ресторана, расположенного по соседству с администрацией, также вывели людей
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Поступали звонки и о заминировании жилых домов
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Эвакуация дома на Тамбовской улице
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Эвакуация дома на Тамбовской улице
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