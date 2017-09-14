Как проходит эвакуация в Петербурге

Евгений Егоров / Ведомости

Среди них ТРК «Лето», «Невский атриум» (на фото), ТК «Сенная» на улице Ефимова, ТК «Питер Радуга», ТЦ «Июнь» на Индустриальном, «Пик» на Сенной площади, «Невский центр», «Галерея» на Лиговском и другие

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