Безопасность и право

Как проходит эвакуация в Петербурге

Неизвестные позвонили почти во все крупные торговые центры и предупредили об угрозе взрыва
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото