СМИ сообщили об угрозе минирования офиса «Яндекса» после визита Путина

Офис компании «Яндекс» был эвакуирован после звонка неизвестного об угрозе взрыва. Более 1900 человек были эвакуированы из центрального офиса в Москве. Звонивший анонимно сообщил о якобы заложенной бомбе в офисе компании, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Эвакуировано 1900 человек из офиса "Яндекса". Помещения проверяются», — рассказал источник.

Информацию об эвакуации агентству также подтвердили несколько сотрудников «Яндекса». «Сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников эвакуировали на улицу. Позднее нам объявили, что речь может идти о подозрительном неизвестном предмете, который сейчас ищут», — рассказал один из сотрудников «Яндекса».

По словам сотрудников, им «рекомендовали завершить рабочий день».

По информации ТАСС, из здания было эвакуировано около 3000 человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.