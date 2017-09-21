У визита Путина в «Яндекс» будет политический подтекст

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Визит президента к сотрудникам «Яндекса» может оказаться взаимовыгодным Сергей Портер / Ведомости

Президент России Владимир Путин в четверг посетит московский офис компании «Яндекс», сообщило накануне «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. «Глава государства ознакомится с основными направлениями деятельности компании. В частности, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы «Яндекс.Поиск», самого популярного в России интернет-поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также об онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета», – говорится в сообщении. Гостю также покажут прототип беспилотного автомобиля, сказал «Ведомостям» PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков.

23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет. Инициатива поздравить компанию исходила от администрации президента, рассказывают два собеседника «Ведомостей» в компании. По словам одного из них, об этом даже преду­предили в письме сотрудников. Как говорит этот человек, визит Путина может быть частью создания имиджа президента, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории. Его слова подтверждает еще один собеседник, близкий к разработчикам предвыборной стратегии президента: хотя официально кампания еще не началась, один из ее параметров – публичная поддержка перехода страны к цифровой экономике.

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, кто был инициатором визита Путина в «Яндекс», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это юбилей». Путин очень интересуется высокими технологиями и цифровой экономикой, рассказывал в июне на Петербургском экономическом форуме вице-премьер Игорь Шувалов: «Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил – мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве».

Власть над миром Выступая на форуме «Проектория» 1 сентября, Путин заявил, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира»: «Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы».

У Путина и так довольно большая поддержка, говорит политолог Алексей Макаркин: есть достаточно большое число избирателей, лояльных по умолчанию. Это демонстрирует, например, недавний опрос «Левада-центра», в ходе которого 18% респондентов заявили, что готовы проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Семенова – им просто сказали, что его поддерживает Путин, напоминает эксперт. А вот курс на цифровую экономику может помочь привлечь на выборы провластного модернистского избирателя, который, как правило, игнорирует выборы, продолжает Макаркин. Это несколько процентов избирателей, но привлечь их нужно, чтобы поддержка, которую получит основной кандидат, была более уверенной – это могло бы стать мощным сигналом для Запада, полагает эксперт. Он отмечает, что с этой точки зрения «Яндекс» – очень правильный бренд, ориентированный как раз на прогрессивную аудиторию.

Никто из обывателей точно не знает, пользуется ли президент компьютером и интернетом, а это серьезный барьер между ним и молодым поколением, считает политолог Михаил Виноградов. Для них бренд «Яндекса» весьма позитивен и значим и визит президента в компанию – одна из попыток по снятию этого барьера, рассуждает он.

Одной из важных тем президентских выборов – 2018 может стать тема молодежи: она даст повод поговорить о будущем страны и впишется в концепцию образа будущего, рассказывали еще в июне «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента. По их словам, по этой теме готовится большой объем социологических исследований.