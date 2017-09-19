РБК узнал о планах «Яндекса» показать Путину прототип беспилотного автомобиля

«Яндекс» покажет президенту России Владимиру Путину прототип беспилотного автомобиля, над которым идет работа с 2016 г., пишет РБК. Ранее в СМИ появилась информация, что Путин впервые приедет в московский офис «Яндекса» 21 сентября. Визит приурочен к 20-летию компании, рассказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки визита.

Источник «Ведомостей» подтвердил эту информацию. «23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет. Владимир Путин лично поздравит сотрудников «Яндекса» с двадцатилетием компании. В четверг президент посетит штаб-квартиру компании», - сказал источник. «Сотрудники расскажут о применении машинного обучения и анализа данных в разных сервисах «Яндекса». Также компания покажет беспилотный автомобиль», - уточнил он.

Как сообщил представитель «Яндекса», с 2016 г. компания работает над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В мае 2017 г. впервые был обнародован видеоролик об испытаниях беспилотных автомобилей.