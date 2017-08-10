Intel испытает в США, Европе и Израиле 100 беспилотных автомобилей

Intel сообщил, что планирует создать и начать тестировать более 100 самоуправляемых автомобилей в США, Израиле и Европы. Займется этим проектом недавно приобретенная Intel израильская компания Mobileye, разработчик средств компьютерного видения для самоходных машин. Первые такие автомобили компания планирует выпустить до конца 2017 г. В парк войдут автомобили разных марок и разных типов.

Испытания самоуправляемых машин в условиях реального мира позволят получить немедленные результаты и ускорить разработку технологий, считает Эмнон Шашуа, будущий вице-президент Intel Corporation и гендиректор Mobileye. Он считает важным учитывать в этих испытаниях географическое разнообразие: разные типы знаков, разные условия на дорогах и разные стили вождения. Целью проекта он назвал создание универсального самоуправляемого автомобиля, который можно будет использовать где угодно.

В них наработки Mobileye - компьютерное зрение, сенсоры, карты дорог и правила вождения - будут сочетаться с платформами Intel, ее наработками в работе с данными и коммуникационными технологиями 5G.